Lautaro o Icardi? Questo è il dubbio che Luciano Spalletti dovrà sciogliere nei prossimi giorni, in vista della sfida contro la Roma. L'allenamento di mercoledì ad Appiano Gentile ha visto un "Toro" in grande forma. Lautaro scalpita per un posto da titolare sabato sera a San Siro. Ma deve fare i conti con l'ex capitano, rientrato in squadra e autore di buone prestazioni: un gol contro il Genoa e un assist contro il Frosinone, oltra al rigore "ceduto" a Perisic. Icardi è arrivato alla Pinetina in auto con Vecino, l’uomo dei gol importanti, spesso in cooperazione con "Maurito": ha segnato nel derby di ritorno, ha fatto l’assist all’andata, ha segnato contro il Tottenham in Champions e con la Lazio nel match decisivo della scorsa stagione, ma ha anche fatto male alla Roma sempre l’anno scorso, sia all’andata che al ritorno. Probabilmente nella miglior forma stagionale anche Nainggolan, in attesa della prima da ex. Presente alla Pinetina anche il Direttore sportivo Ausilio. Quello con la Roma potrebbe essere quasi un match point per il terzo posto, per questo la concentrazione in casa Inter è massima

Gli infortunati, la situazione

Giornata importante ad Appiano Gentile anche per fare il punto sugli infortunati, soprattutto a centrocampo, reparto in cui le assenze rischiano di creare un'emergenza. Lavoro differenziato per Borja Valero e Brozovic. Lo spagnolo dovrebbe farcela a essere a disposizione di Spalletti, mentre ci sono poche chance vedere il croato in campo contro la Roma, nonostante sia tornato a correre in tempi rapidi dopo il problema muscolare.