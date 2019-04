La 34' giornata di Serie A è alle porte, il campionato sta finendo ma c'è ancora spazio per gli ultimi verdetti: scontri diretti nella volata Champions, match importanti in chiave salvezza ed Europa League. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa giornata.

Quando e a quali orari si gioca la 34^ giornata?

Tre match di sabato, cinque di domenica e ben due di lunedì. Cinque giornate alla fine del campionato e diversi verdetti ancora da assegnare, come la zona Champions e quella retrocessione. I bianconeri hanno vinto lo scudetto sabato scorso in casa, contro la Fiorentina, grazie a una vittoria per 2-1. Ma ci sono altre sfide interessanti.

Si parte con Bologna-Empoli (sabato alle 15), un vero e proprio match point per la salvezza. I ragazzi di Mihajlovic sono a 34 punti, con una vittoria andrebbero a +8 punti dal terz'ultimo posto, occupato proprio dai ragazzi di Andreazzoli. Match ball salvezza. Spazio a Roma-Cagliari poi. I giallorossi puntano la Champions, sono a -1 dai rossoneri, Ranieri cerca la vittoria per tallonare Gattuso, di scena a Torino contro la squadra di Mazzarri. Questo è un altro big match che può valere l'Europa (domenica alle 20.30): rossoneri a 56, granata a 53, Belotti e compagni sognando la Champions dopo la vittoria con il Genoa. Sabato sera (ore 20.30), invece, spazio a Inter-Juventus, big match di giornata.

Domenica si apre con Frosinone-Napoli (12.30). La squadra di Baroni vuole inseguire il miracolo salvezza, mentre gli azzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato. Alle 15 spazio a Chievo-Parma e Spal-Genoa: Di Carlo ha vinto contro la Lazio all'Olimpico e proverà ad onorare il campionato fino alla fine, mentre il Parma cerca i punti della sicurezza. Con una vittoria si tirerebbero definitivamente fuori dalla lotta salvezza. Occhio a Genoa-Spal poi, altro match ball delle zone calde. Semplici vuole stupire ancora.

Alle 18 infine, occhi puntati sul Ferraris: Sampdoria-Lazio, due squadre in difficoltà. I blucerchiati hanno perso 3-0 a Bologna e cercano riscatto, mentre Inzaghi vuole tenere ancora accesa la fiammella per la Champions (è a 52 punti, a -4 dal Milan). Lunedì spazio ad Atalanta-Udinese e Fiorentina-Sassuolo. Motivazioni diverse, con i ragazzi di Gasperini che sognano la Champions dopo aver battuto il Napoli. Tudor insegue la salvezza.



Dove si gioca il big match di giornata?

Tappa a San Siro per Inter-Juventus. I bianconeri hanno vinto l'ottavo scudetto di fila, queste ultime cinque gare daranno spazio ai giovani, non perdendo di vista i big match. L'Inter vuole chiudere il discorso Champions con una vittoria contro i rivali. Tra i due club ci sono 26 punti di differenza, ma stavolta i nerazzurri hanno qualche motivazione in più. Vogliono allungare sul Milan e portarsi ancora più avanti verso la qualificazione in Champions League, la seconda consecutiva dopo il quarto posto dell'anno scorso. I bianconeri hanno vinto la sfida d'andata per 1-0 grazie a un gol di Cristiano Ronaldo (19 stagionali per il portoghese). Inter-Juventus si giocherà a San Siro sabato alle 20.30.

Calendario e orari della 34^ giornata

Bologna-Empoli, sabato 27 aprile alle 15 (Sky Sport Serie A)

Roma-Cagliari, sabato 27 aprile alle 18 (Sky Sport Serie A)



Inter-Juventus, sabato 27 aprile alle 20.30

Frosinone-Napoli, domenica 28 aprile alle 12.30

Chievo-Parma, domenica 28 aprile alle 15

Spal-Genoa, domenica 28 aprile alle 15 (Sky Sport Serie A)

Sampdoria-Lazio, domenica 28 aprile alle 18 (Sky Sport Serie A)

Torino-Milan, domenica 28 aprile alle 20.30 (Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)



Atalanta-Udinese, lunedì 29 aprile alle 19 (Sky Sport Serie A)

Fiorentina-Sassuolo, lunedì 29 aprile alle 21 (Sky Sport Serie A)