Quando la Juventus ha vinto il primo campionato degli otto sembrava incredibile che potesse vincerne otto di fila. Ora invece la dittatura sembra che possa continuare. Come si può interrompere questo regno? In quale tempo?

Come punto di riferimento, anche per il ruolo, dico che la differenza la può fare solo il gioco e il modo di stare in campo, oltre che andare a prendere grandi calciatori e campioni. Ormai lo sanno tutti, diventa più facile fare l'allenatore in questo caso ma c'è una struttura e un equilibrio da creare sul campo, una mentalità, un carattere. Un po' lo fanno i singoli e un po' lo fanno le squadre. Il fatto che ci sia più equilibrio ora che squadre come Torino, Atalanta e Sampdoria perché noi, la Lazio, la Roma e il Milan ci siamo sempre stati, vuol dire avere più complicazioni anche per la Juventus stessa. Non è una squadra che può andare a diminuire quelle che sono le distanze. È proprio il campionato in generale che può determinare un equilibrio differente in classifica. Per ciò che si sta vedendo, anche se i risultati non dicono questo, in funzione del calcio giocato io vedo un miglioramento anche se siamo fuori dall'Europa.