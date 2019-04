COME ARRIVA LA JUVENTUS

Campioni d’Italia per l’8° anno consecutivo, i bianconeri di Allegri intendono ritoccare i numeri di un campionato pazzesco che li ha premiati con 5 turni d’anticipo. Ben 87 punti in classifica (a +20 sul Napoli 2°) per la Juve battuta solo due volte in campionato in trasferta contro Genoa e Spal