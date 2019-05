Missione Champions League per il Milan, traguardo in salita ma ancora possibile nonostante le difficoltà tra risultati e gruppo. Se la squadra ha raccolto solo 5 punti nelle ultime 7 uscite scivolando al 7° posto dopo il ko contro il Torino, l’umore dello spogliatoio non può essere dei migliori dopo il caso Bakayoko. Arrivato con 90 minuti di ritardo all’allenamento di mercoledì e svolgendo di fatto solo la parte finale della sessione, il centrocampista francese ha provocato l’ira di Gattuso che ha imposto un ritiro punitivo di 5 giorni fino alla partita di lunedì a San Siro contro il Bologna. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso quella del ritardo di Bakayoko, episodio che non è piaciuto a Rino al pari di altri comportamenti generali non graditi dall’allenatore del Milan. Una scelta irrevocabile a partire dall’allenamento di giovedì alle ore 16.00, orario rispettato da tutti i componenti della rosa sulla strada del prossimo impegno in campionato. Grande attesa per una sfida da non sbagliare, esame preceduto dalle scuse dello stesso Bakayoko rivolte a compagni e staff: parole accettate dalla squadra e seguite da un discorso di Gattuso per rilanciare i rossoneri, tutt’altro che estromessi dalla corsa alla Champions ma obbligati ad un finale di stagione dai ritmi agli antipodi rispetto a quelli delle ultime uscite. Ecco perché questo ritiro diventa l’ultima chance per trovare lo slancio decisivo.

Milan, si ferma ancora Caldara: problemi al ginocchio

Clima più disteso e alta intensità durante l’allenamento nel pomeriggio, sessione positiva del gruppo eccezion fatta per le ultime notizie che riguardano Mattia Caldara. Stagione da incubo per il difensore classe 1994, tormentato dagli infortuni e sceso in campo in sole due occasioni dal Dudelange (20 settembre in Europa League) alla sconfitta contro la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Avvistato in stampelle prima di salire sull’auto di Mario Brozzi, medico e coordinatore sanitario del club, l’ex Atalanta ha accusato un movimento innaturale lamentando problemi al ginocchio dopo l’allenamento di giovedì: si tratta di un nuovo infortunio in una stagione segnata dai guai al tendine d’achille. Caldara ha lasciato il centro sportivo del Milan e verrà sottoposto ad esami strumentali.