Nonostante il pareggio contro la Roma arrivato al 91' grazie al gol di Romero, non si placa la tensione in casa Genoa. Nel mirino dei tifosi è finito Mimmo Criscito capitano rossoblu reo, secondo i tifosi, di non aver avuto il coraggio di calciare il rigore accordato al Genoa al 95' per fallo di Mirante su Sanabria. E' stato proprio l'attaccante paraguayano a presentarsi dal dischetto e a fallire la palla che avrebbe potuto regalare tre punti preziosi, nella corsa salvezza, alla squadra di Prandelli. Criscito respinge le critiche al mittente e lo fa attraverso il suo profilo Instagram: "Ne sto sentendo di tutti i colori. Sempre pronti a far polemica per tutto. Non hai le palle, non hai il coraggio eccetera eccetera. Quando io e Sanabria siamo stati in campo contemporaneamente è sempre stato lui il rigorista, quindi basta fare polemiche su qualsiasi cosa. I rigori si sbagliano e se c'è la possibilità di farlo calciare a Sanabria di nuovo lo farò. Oggi sono contento della prestazione della squadra. Basta polemiche inutili". ha scritto Criscito concludendo con un inequivocabile "Avete rotto i cog...".



Anche Cesare Prandelli a fine gara aveva detto la sua sul rigore senza alimentare nessun tipo di discussione: "Quando è titolare Sanabria è lui il rigorista, in questo caso era Criscito quello designato, ma poi è entrato Sanabria e i due evidentemente si sono parlati. In generale li calcia chi se la sente".