CAGLIARI-LAZIO 1-2

31' Luis Alberto (L), 53' Correa (L), 91' Pavoletti (C)

“Vinciamo per consolidare un posto in Europa e arrivare fiduciosi alla finale di Coppa Italia”. Le parole della vigilia sono chiare e la Lazio non delude, mettendo al tappeto il Cagliari e ritrovando il 7° posto in classifica. Alla Sardegna Arena la squadra di Inzaghi prende subito il controllo del gioco e, dopo aver sfiorato il vantaggio con almeno tre nitide palle gol, realizza l’1-0 con Luis Alberto. Il legno di Badelj in chiusura di primo tempo tiene in vita i sardi, ma la seconda frazione riparte con la rete di Correa che fa il bis e chiude il match. Il Tucu non segnava dallo scorso novembre. I padroni di casa, meno vivaci rispetto al solito tra le mura amiche, accorciano le distanze troppo tardi con Pavoletti e rimandano ancora l’aritmetica salvezza.

Luis Alberto apre, Correa la chiude. Pavoletti segna il 10° gol di testa

Maraner, oggi in panchina al posto dello squalificato Maran, ripropone Joao Pedro dal primo minuto al fianco di Pavoletti, con Barella schierato sulla trequarti. Inzaghi, invece, pensa alla finale di Coppa Italia e lascia in panchina Lucas Leiva e Immobile. Correa-Caicedo è il tandem offensivo, Badelj è il regista e tra i pali Proto trova il debutto in A al posto dell’infortunato Strakosha. Pronti, via e la Lazio va subito vicina al vantaggio. Triangolazione tra i due attaccanti, Caicedo anticipa con un pallonetto l’uscita bassa di Cragno, ma la sfera termina di un soffio oltre la traversa. Il Cagliari non sta a guardare e risponde subito con il tentativo di Joao Pedro sulla sinistra che impegna il portiere biancoceleste. La squadra capitolina si riaffaccia in avanti intorno alla metà del primo tempo e torna a rendersi pericolosa. Ci prova prima Luis Alberto, poco dopo poi è Correa a sfondare in area e servire Caicedo: tiro a botta sicura, ma involontariamente Parolo respinge la conclusione ravvicinata. La squadra di Inzaghi insiste e va di nuovo vicina al vantaggio con il trequartista spagnolo che, da ottima posizione, calcia male a lato. Al terzo tentativo personale, però, Luis Alberto non sbaglia. Lunga manovra degli ospiti, Marusic appoggia verso il limite dell’area e il numero 10 la piazza alle spalle del portiere. I sardi reagiscono subito con Barella e, soprattutto, con Cigarini, ma è la Lazio ad andare vicina al secondo gol, con Badelj che fa partire un tiro violento da circa 25 metri e colpisce una clamorosa traversa. Il Cagliari sembra cominciare con un altro piglio il secondo tempo ma, al 53’, subisce il raddoppio. Ripartenza veloce, con Luis Alberto che verticalizza per Correa: sinistro a incrociare del Tucu e palla in rete. Maraner prova a riaprire la partita con le mosse dalla panchina, ma è Deiola ad andare vicino al gol. Il centrocampista si inserisce bene e prova a superare Proto con un lob, il portiere biancoceleste resta in piedi e non si fa trafiggere. Pavoletti, piuttosto avulso dal gioco, si fa vedere al primo minuto di recupero e dimezza il passivo con la sua classica arma vincente: il colpo di testa. È il 14° centro della punta classe ’88 in stagione, il decimo per via aerea. Una soddisfazione che non basta a raddrizzare la sfida. I tre punti vanno alla Lazio.

TABELLINO

CAGLIARI (4-2-3-1). Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini (57' Cerri), Padoin (57' Bradaric); Barella; Joao Pedro (77' Castro), Pavoletti. All. Maraner

LAZIO (3-5-2). Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (74' Bastos); Marusic, Parolo, Badelj (62' Cataldi), Luis Alberto (84' Immobile), Lulic; Correa Caicedo. All. Simone Inzaghi

Ammoniti: Radu (L), Badelj (L), Proto (L), Barella (C), Cacciatore (C), Luiz Felipe (L)