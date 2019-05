Terzultima giornata di campionato con tanti verdetti ancora da assegnare. Se la corsa scudetto è già chiusa da tempo, la 36^ giornata di Serie A potrebbe risultare fondamentale o quasi per la volata a Champions ed Europa League, così come per la lotta salvezza. Il calendario e gli orari del prossimo turno di campionato che si giocherà dall’11 al 13 maggio.

Quando e a quali orari si gioca la 36^ giornata?

Il 36° turno di campionato verrà aperto dall’anticipo del sabato tra Atalanta e Genoa, gara che si giocherà alle ore 15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: un incrocio Champions/salvezza importantissimo per entrambe le squadre. Alle 18 spazio a Cagliari-Lazio, con la formazione allenata da Simone Inzaghi chiamata a reagire dopo il ko con l’Atalanta nel turno precedente. A chiudere il sabato di Serie A sarà il posticipo serale, ore 20.30 al Franchi, tra Fiorentina e Milan: Montella proverà a ottenere il primo successo sulla panchina viola proprio contro la sua ex squadra, mentre la formazione di Gattuso dovrà vincere per continuare ad alimentare i sogni Champions. Cinque le gare in programma domenica 12 maggio: alle 12.30 il match tra Torino e Sassuolo, mentre alle 15 andrà in scena la gara tra Sampdoria ed Empoli, con la formazione toscana impegnata nella lotta per non retrocedere. Stesso obiettivo dell’Udinese di Igor Tudor (quartultima a +2 sull’Empoli), che sempre domenica alle ore 15 affronterà in trasferta il Frosinone già retrocesso. Alle 18 spazio a Spal-Napoli, squadre che ormai hanno ben poco da chiedere al loro campionato: la formazione di Semplici ha ottenuto l’aritmetica certezza della salvezza, quella invece allenata da Ancelotti ha blindato il secondo posto in classifica. Alle ore 20.30 di domenica ci sarà la sfida tra Roma e Juventus all’Olimpico: un match sempre combattuto e ricco di fascino, in palio tre punti importantissimi per la classifica giallorossa, visto che la squadra allenata da Ranieri è ancora in corsa per un piazzamento tra le prime quattro. A chiudere la 36^ giornata di Serie A saranno i due postici di lunedì 13 maggio: alle 19 riflettori accesi al Dall’Ara per il derby tra Bologna e Parma, squadre divise da un punto in classifica (avanti la formazione di D’Aversa) ed entrambe desiderose di chiudere al più presto il discorso salvezza. Alle 21, stadio San Siro, l’Inter di Luciano Spalletti sfiderà il Chievo Verona già retrocesso con l’unico obiettivo di portare a casa tre punti che garantirebbero uno scatto quasi decisivo verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League

Dove si gioca il big match di giornata?

Sono davvero tante le sfide di cartello di questa 36^ giornata di Serie A: partite ricche di fascino e interesse, incroci tutti da vivere specialmente per quel che riguarda la corsa Champions League. Volata alle prime quattro posizioni che vede coinvolto anche il Milan di Rino Gattuso, che sabato sera affronterà la Fiorentina dell’ex Montella al Franchi. Il big match di questo turno di campionato si disputerà però allo stadio Olimpico di Roma domenica 12 maggio alle ore 20.30: da una parte ci sarà la squadra allenata da Ranieri, quinta a pari punti del Milan e all’inseguimento dell’Atalanta quarta, dall’altra la Juventus di Max Allegri già vincitrice del campionato ma che sicuramente non farà sconti ai giallorossi. Massimo impegno per finire al meglio la stagione, questo il messaggio che lo stesso Allegri ha più volte, anche pubblicamente, ribadito alla squadra.

Calendario e orari della 36^ giornata

Atalanta-Genoa, sabato 11 maggio, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Cagliari-Lazio, sabato 11 maggio, ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Fiorentina-Milan, sabato 11 maggio, ore 20.30,

Torino-Sassuolo, domenica 12 maggio, ore 12.30;

Sampdoria-Empoli, domenica 12 maggio, ore 15.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Frosinone-Udinese, domenica 12 maggio, ore 15.00;

Spal-Napoli, domenica 12 maggio, ore 18.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Roma-Juventus, domenica 12 maggio, ore 20:30, Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q;

Bologna-Parma, lunedì 13 maggio, ore 19.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra);

Inter-Chievo, lunedì 13 maggio, ore 21.00, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra).