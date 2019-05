L'Inter al 100% senza infortuni avrebbe potuto raggiungere risultati migliori?

Tutti passano dei momenti di difficoltà, squadre forti e deboli. La limitazione del numero dei calciatori che potevamo portare in Europa ci ha costretto a qualche difficoltà, e quando entri in quel vortice viene coinvolto un po' tutto, anche la gara successiva. Abbiamo passato momenti difficili, è vero, ma per certi versi sono stati sopportati bene. Ne siamo usciti. Quando vai fuori dalla Coppa Italia è chiaro che fa male, dispiace molto. La Lazio negli ultimi anni è quasi sempre stata davanti all'Inter, quindi devi far vedere che hai raggiunto il suo livello, o magari andare oltre. Ci sono delle partite che avremmo potuto portare a casa, comunque non siamo mai usciti da una competizione in modo netto, bensì per dei particolari.