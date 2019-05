Un Lazio-Bologna che ormai ha poco da dire, soprattutto lato Lazio. I biancocelesti hanno vinto la Coppa Italia, ai rossoblù basta un punto in due partite per ottenere la salvezza. La Lazio, tuttavia, è ancora appesa al futuro di Simone Inzaghi, uno dei candidati della Juventus per il dopo-Allegri. Sarà l'ultima partita all'Olimpico davanti ai suoi tifosi? Ancora non si sa, ma Inzaghi non ha voluto rispondere a domande sul suo futuro, annullando la conferenza stampa prima della sfida con il Bologna. Testa al campo però, entrambe le squadre vogliono chiudere in bellezza il campionato.

La probabile formazione della Lazio

Solito modulo, non cambia mai, ma interpreti diversi: Inzaghi farà esordire in Serie A Guido Guerrieri, terzo portiere della rosa e suo 'fedelissimo'. E' stato il titolare dei trofei vinti in Primavera, dalla Coppa Italia alla Supercoppa, ora potrà difendere i pali in Serie A. In difesa spazio a Wallace, Luiz Felipe e Acerbi, con Parolo, Badelj e Cataldi a centrocampo. Romulo e Lulic sulle fasce, mentre Correa e Immobile giocheranno davanti. Inzaghi porterà anche qualche giovane della Primavera (reduce dalla promozione in Primavera 1): è il caso di Nicolò Armini (ha esordito in Europa League contro l'Apollon Limassol), Czyz e Capanni.

LAZIO (3-5-1-1): Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

La probabile formazione del Bologna

Miha ha le mani sulla salvezza del Bologna e adesso vuole chiudere in bellezza il campionato. 40 punti, ora il ritorno all'Olimpico per giocare contro la Lazio, la squadra con cui ha vinto lo Scudetto. 4-2-3-1 per Sinisa: Skorupski tra i pali, poi Mbaye, Danilo, Lyanco e Dijks in difesa. A centrocampo spazio a Dzemaili e Pulgar, con Soriano trequartista dietro Palacio. Santander e Destro andranno in panchina. Occhio a Edera, può giocare dal 1'.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Sinisa Mihajlovic