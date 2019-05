Ultimi novanta minuti di campionato tutti da vivere e che si annunciano intensi e ricchi di emozioni come non succedeva da tempo. Dalla corsa verso un posto alla prossima Champions passando per l’Europa League, fino alla lotta salvezza: sono tanti i verdetti che usciranno dalla 38^ e ultima giornata di Serie A.

Quando e a quali orari si gioca la 38^ giornata?

La 38^ giornata di Serie A si giocherà domenica 26 maggio 2019. La Lega Serie A non ha ancora comunicato gli orari di svolgimento delle gare, ma quel che è certo è che le squadre che sono in corsa – Champions, Europa League, salvezza – per lo stesso obiettivo giocheranno in contemporanea. Dopo il pareggio contro la Juventus, l’Atalanta di Gasperini affronterà il Sassuolo: un successo garantirebbe ai bergamaschi la certezza di partecipare alla prossima edizione della Champions senza bisogno di ulteriori calcoli. Obiettivo che ha anche il Milan, impegnato in trasferta contro la Spal: la squadra di Gattuso, oltre a fare risultato, avrà però bisogno di incastri positivi dagli altri campi. Molto dipenderà dall’esito del match tra Inter-Empoli, incrocio Champions/salvezza decisivo per entrambe da vivere con il fiato sospeso. La Roma di Ranieri sfiderà all’Olimpico il Parma: obiettivo quello di portare a casa tre punti a attendere di conoscere i risultati degli altri campi sperando nella giusta combinazione per l’Europa. Sarà anche l’ultima gara in giallorosso per Daniele De Rossi. In chiave salvezza è un vero e proprio spareggio per restare in A quello tra Fiorentina e Genoa che si giocherà al Franchi. A completare la giornata di Serie A ci saranno poi le sfide tra Cagliari e Udinese, squadre che arrivano agli ultimi 90’ già salve, Bologna-Napoli, Frosinone-Chievo, le due squadre già retrocesse, Torino-Lazio, e per conclude la Sampdoria affronterà la Juventus campione d’Italia al Ferraris.

Dove si gioca il big match di giornata?

Le emozioni più grandi in questa 38^ e ultima giornata arriveranno dalle sfide con in palio gli obiettivi Champions e salvezza. Da Inter-Empoli a San Siro, passando per Atalanta-Sassuolo e Spal-Milan, fino a Fiorentina-Genoa che si giocherà al Franchi. 90 minuti di campionato tutti da vivere che decreteranno gli ultimi verdetti ancora mancanti e che regaleranno emozioni fino all’ultimo istante.

Calendario e orari della 38^ giornata

Atalanta-Sassuolo, domenica 26 maggio;

Bologna-Napoli, domenica 26 maggio;

Cagliari-Udinese, domenica 26 maggio;

Fiorentina-Genoa, domenica 26 maggio;

Frosinone-Chievo, domenica 26 maggio;

Inter-Empoli, domenica 26 maggio;

Roma-Parma, domenica 26 maggio;

Sampdoria-Juventus, domenica 26 maggio;

Spal-Milan, domenica 26 maggio;

Torino-Lazio, domenica 26 maggio.