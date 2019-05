Manca ancora una partita al termine del campionato, con la Lazio impegnata contro il Torino nell'ultima giornata di Serie A. Ma per i biancocelesti la stagione si è praticamente conclusa con la vittoria della Coppa Italia, che ha garantito la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Si può quindi pensare al futuro, partendo dalla questione riguardante Simone Inzaghi. Dopo la festa per la Coppa Italia e l'amichevole a porte aperte contro il Rocca di Papa (vittoria per 10-0), c'è stato un lungo colloquio a Formello tra lo stesso allenatore e Claudio Lotito. Incontro interlocutorio, ne seguiranno degli altri. Il presidente biancoceleste ha confermato la sua volontà di proporre il rinnovo all'allenatore che, dal canto suo, si è preso del tempo per riflettere. Ci sono ancora degli aspetti da chiarire e Simone Inzaghi è risentito per il fatto che la società sia rimasta in silenzio in alcuni momenti delicati della stagione.

Il futuro di Simone Inzaghi

Le riflessioni dell'allenatore biancoceleste, ovviamente, sono legate anche alle proposte che sono arrivate o potrebbero arrivare da altre società. In primis la Juventus: Inzaghi è nella lista dei bianconeri e ha anche incontrato Paratici in provincia di Piacenza, attende dunque sviluppi importanti da Torino. C'è inoltre l'Atalanta, offerta messa in stand-by dall'allenatore. E poi, come detto, c'è la proposta di rinnovo di Lotito, che andrebbe successivamente ad aprire ulteriori discorsi riguardanti la programmazione e il mercato. Giorni di riflessioni e pensieri per Simone Inzaghi, in attesa di definire il suo futuro.