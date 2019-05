Domenica alle 20.30 al Franchi la Fiorentina si giocherà la salvezza nella delicata sfida contro il Genoa senza Vincenzo Montella in panchina (ridotta solamente di una giornata la squalifica). Oggi invece l'allenatore dei viola ha diretto l'allenamento a porte aperte allo stadio, cominciato alle 16.30 e terminato poco dopo le 18.00. Un migliaio le persone presenti, compresi Andrea Della Valle e Giancarlo Antognoni. Mirallas non si è allenato insieme ai compagni, probabile che non riesca a partire dal primo minuto. Montella dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3: Lafont in porta; linea difensiva composta da Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi; centrocampo con Benassi, Gerson e Veretout; Chiesa, Simeone e Muriel in attacco.