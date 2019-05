Ultima giornata di Serie A e ultime designazioni arbitrali da parte dell'AIA. In ballo ci sono ancora verdetti importanti: due posti in Champions League, l'Europa League e l'ultima squadra che retrocederà in Serie B. Destini intrecciati, come nel caso di Inter-Empoli: forse la partita più importante di questa ultima giornata, che è stata affidata a Banti, giunto alla sua ultima stagione e direzione in Serie A. Discorso analogo per Mazzoleni, al quale è stata affidata Roma-Parma. Fiorentina-Genoa, vero e proprio scontro salvezza, sarà invece diretta da Orsato. Complice il fatto che molte partite non hanno più una valenza per la classifica finale, sono stati designati anche arbitri appartenenti di C.A.N. B: Volpi, Nasca, Di Martino, Di Paolo: proprio Nasca, insieme ad Abbattista, è uno dei favoriti ad essere promosso in C.A.N A.



Tutte le designazioni

FROSINONE – CHIEVO sabato h.18:00

DI MARTINO

SCHIRRU – CAPONE

IV: MASSIMI

VAR: CALVARESE

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – NAPOLI sabato h.20:30

DI PAOLO

ROSSI C. – ROSSI L.

IV: PISCOPO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GALETTO

TORINO – LAZIO domenica h.15:00

ABISSO

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: PILLITTERI

VAR: CHIFFI

AVAR: FIORITO

SAMPDORIA – JUVENTUS domenica h.18:00

NASCA

TASSO – RASPOLLINI

IV: PRONTERA

VAR: LA PENNA

AVAR: CECCONI

ATALANTA – SASSUOLO domenica h.20:30

DOVERI

COSTANZO – TEGONI

IV: AURELIANO

VAR: DI BELLO

AVAR: VIVENZI



CAGLIARI – UDINESE domenica h.20:30

VOLPI

SCATRAGLI – MOKHTAR

IV: MAGGIONI

VAR: GIUA

AVAR: RANGHETTI



FIORENTINA – GENOA domenica h.20:30

ORSATO

PERETTI – BINDONI

IV: FABBRI

VAR: IRRATI

AVAR: DEL GIOVANE



INTER – EMPOLI domenica h.20:30

BANTI

VUOTO – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: SCHENONE



ROMA – PARMA domenica h.20:30

MAZZOLENI

MARRAZZO – POSADO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA

AVAR: PAGANESSI



SPAL – MILAN domenica h.20:30

VALERI

CARBONE – ALASSIO

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: MONDIN