Inter-Empoli, le chiavi tattiche della sfida

Da un esterno all’altro: nasce così il gol bellissimo con cui Di Lorenzo ha chiuso la partita contro il Torino

Dei movimenti del rombo, il 3-5-2 di Andreazzoli ha conservato la ricerca delle punte in ampiezza, nelle zone più difficili da coprire per le difese avversarie, sfruttando il momento ispirato di Caputo e Farias, entrambi bravi a difendere il pallone con il corpo e a giocarlo sui centrocampisti che vengono incontro. Certo, l’Inter è una squadra di una solidità noiosa, e non sarà facile giocare in anticipo su Skriniar e De Vrij, ma l’Empoli sta crescendo anche nei duelli in mezzo al campo, di pari passo con la crescita di Bennacer e Traoré, e proverà a vincere la partita in quelle zone. L’assenza di Krunic sarà compensata dal dinamismo di Acquah, all’occorrenza capace di farsi trovare pronto anche in area di rigore.

Perché l’Inter non cambia mai

Nonostante le premesse in estate fossero diverse, di questa stagione dell’Inter rimarrà il ricordo di una squadra lenta e orizzontale, che non è mai stata in grado di invertire la rotta, e anzi col passare delle giornate ha finito per radicarsi ai suoi difetti cronici. È bizzarro che la seconda squadra del campionato per passaggi tentati, alle spalle del solo Napoli, risulti addirittura decima per passaggi filtranti tentati, un’altra classifica in cui primeggia il Napoli. È un dato però che rappresenta perfettamente l’equivoco in cui è rimasta incastrata la squadra di Spalletti.

Una settimana fa, quando è andata a giocarsi la qualificazione Champions in casa del Napoli, la squadra con la maggiore tendenza a controllare il pallone del campionato, l’Inter ha addirittura vinto nelle percentuali di possesso palla con il 55%, concentrando però il 27% nella trequarti difensiva, il 56% nella zona di centrocampo e solo il 17% nella trequarti d’attacco, con un rapporto di 95 a 5 tra passaggi corti e passaggi lunghi tentati. È una tendenza che è emersa con forza nell’ultimo periodo, e che era imprevedibile a inizio campionato, quando Nainggolan, Lautaro e Keita sembravano le architravi di una squadra più fisica, diretta, verticale.