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Roma in Champions, il messaggio da leader di Dybala: "Non deve mai fare notizia"

Serie A

Il fantasista argentino ha voluto esprimere tramite il suo profilo Instagram la gioia per l'obiettivo Champions raggiunto dalla Roma: "Una stagione intensa con momenti difficili e tante gioie. La Roma in Champions non dovrebbe fare notizia ma ora godiamoci questo momento". E dopo il match col Verona, Gasperini si è sbilanciato sul futuro: "Penso che rinnoverà"

ROMA, LE PAROLE DI GASPERINI

Se da un lato continua a tenere banco l'ipotesi o meno di rinnovo contrattuale con la Roma per Paulo Dybala, il fantasista argentino ha voluto esprimere attraverso il suo profila Instagram tutta la soddisfazione per l'obiettivo Champions raggiunto in un'annata sostanzialmente di 'ricostruzione' per i giallorossi: "Una stagione intensa, piena di emozioni, momenti difficili e grandi gioie - scrive Dybala - Orgoglioso del gruppo, del lavoro fatto insieme e di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions League. Come ho detto ieri, la Roma non dovrebbe mai fare notizia per essere in Champions… Ma intanto godiamoci questo momento, perché ce lo siamo meritato. Grazie ai tifosi per esserci sempre stati, in ogni momento. Il vostro supporto fa davvero la differenza. Forza Roma".

Gasperini: "Penso che Dybala rinnoverà"

Certamente l'obiettivo Champions potrebbe dare una motivazione in più a Dybala per proseguire il rapporto con la Roma. Ne è convinto Gian Piero Gasperini che dopo il match vinto a Verona aveva parlato proprio del futuro del fantasista: "Rinnoverà? Io credo di sì, per me non ci sono mai stati dubbi. Purtroppo lui è stato fuori tre mesi nel girone di ritorno ed è uno dei motivi per cui siamo andati un po’ in difficoltà, ma sono riuscito a mettere in contatto diretto la proprietà con Dybala, e se non rimane adesso non so più che fare... Quindi mi auguro di sì, anzi, sono convinto di sì. Non è una notizia definitiva perché non dipende da me, ma sono 15 giorni che parlano e la smetteranno di parlare..."

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