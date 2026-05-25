"Arbitri italiani": a Bergamo la mostra che celebra arbitri, assistenti e VarMOSTRA-EVENTO
Si è tenuta a Bergamo la mostra-evento dedicata alla storia e all'evoluzione dei direttori di gara. Dalle leggendarie divise mondiali di Collina e Rizzoli fino ai moderni segreti del Var, un viaggio tra cimeli unici curato dal collezionista e appassionato Daniele Tagliabue. Un'iniziativa a scopo benefico promossa dall'associazione La Passione di Yara, per avvicinare i tifosi all'aspetto più umano ed educativo dell'arbitraggio
Per gli amanti dell'arbitraggio, un appuntamento imperdibile. Dopo il successo della prima edizione ad Arcore si è tenuta, questa volta a Bergamo, la mostra dedicata ai direttori di gara, alla loro storia, ai cimeli, all'evoluzione del ruolo, delle regole e dell'equipaggiamento. Promotore e organizzatore dell'evento Daniele Tagliabue, arbitro dilettantistico e appassionato collezionista, che con dedizione infaticabile ha messo insieme una quantità di materiale incredibile tra divise, oggetti e memorabilia varie, il tutto arricchito da esaurienti pannelli con le biografie dei protagonisti.
Il titolo della mostra è "Arbitri Italiani" e l'esposizione-evento è stata promossa dall’associazione La Passione di Yara di Bergamo, intitolata a Yara Gambirasio. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bergamo, del Coni - Comitato Regionale Lombardo - del Panathlon International Club Milano e Area 2 Lombardia, della Scuola Genitori Sportivi e della Fondazione Mazzoleni. Il progetto di allestimento è stato curato da Enrico Mapelli.
Moltissime le "chicche" in esposizione: dalle divise dei tre arbitri italiani che hanno diretto una finale del campionato del mondo – Gonella, Collina e Rizzoli - alla maglia indossata dal mitico Giulio Campanati nella finale di Coppa delle Fiere del 1962 a quella di Paolo Casarin in occasione di Scozia-Inghilterra del torneo Interbritannico del 1984.
In questa edizione della mostra è stato dedicato ampio spazio anche agli assistenti arbitrali e ai Var, con cimeli come la bandierina utilizzata da Renato Faverani nella finale del Mondiale 2014 tra Argentina e Germania. Proprio Faverani, insieme a Massimiliano Irrati, responsabile dei Var Fifa, e all'ex arbitro Mario Mazzoleni (che ha ospitato la mostra nella sua galleria d’arte bergamasca) sono stati protagonisti della serata di chiusura, moderata dal giornalista di SkySport Lorenzo Fontani
Parte della mostra è stata realizzata grazie alla ricchissima collezione di Andrea Brovedani, alla cui memoria è dedicata.
«Arbitri Italiani» è stata arricchita anche da una serie di appuntamenti pubblici dedicati ai valori educativi dello sport e dell'arbitraggio con l'intento, sempre difficile quanto lodevolte, di avvicinare i tifosi a un ruolo che riveste un profondo valore non soltanto sportivo ma umano, storico e culturale .