Si è tenuta a Bergamo la mostra-evento dedicata alla storia e all'evoluzione dei direttori di gara. Dalle leggendarie divise mondiali di Collina e Rizzoli fino ai moderni segreti del Var, un viaggio tra cimeli unici curato dal collezionista e appassionato Daniele Tagliabue. Un'iniziativa a scopo benefico promossa dall'associazione La Passione di Yara, per avvicinare i tifosi all'aspetto più umano ed educativo dell'arbitraggio

Per gli amanti dell'arbitraggio, un appuntamento imperdibile. Dopo il successo della prima edizione ad Arcore si è tenuta, questa volta a Bergamo, la mostra dedicata ai direttori di gara, alla loro storia, ai cimeli, all'evoluzione del ruolo, delle regole e dell'equipaggiamento. Promotore e organizzatore dell'evento Daniele Tagliabue, arbitro dilettantistico e appassionato collezionista, che con dedizione infaticabile ha messo insieme una quantità di materiale incredibile tra divise, oggetti e memorabilia varie, il tutto arricchito da esaurienti pannelli con le biografie dei protagonisti.

Il titolo della mostra è "Arbitri Italiani" e l'esposizione-evento è stata promossa dall’associazione La Passione di Yara di Bergamo, intitolata a Yara Gambirasio. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bergamo, del Coni - Comitato Regionale Lombardo - del Panathlon International Club Milano e Area 2 Lombardia, della Scuola Genitori Sportivi e della Fondazione Mazzoleni. Il progetto di allestimento è stato curato da Enrico Mapelli.