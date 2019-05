Probabili formazioni di Inter-Empoli

Novanta minuti ad alta tensione, la corsa per la Champions League e la lotta salvezza s'incontrano a San Siro nella partita tra Inter ed Empoli. I nerazzurri devono vincere per garantirsi un posto nelle prime quattro, senza dipendere da Atalanta e Milan. Gli azzurri, invece, hanno bisogno di tre punti per assicurarsi la salvezza senza aspettare il risultato di Fiorentina-Genoa. Partita, dunque, decisiva per entrambe le squadre, che si giocano in quest'ultima giornata di Serie A un'intera stagione.

La probabile formazione dell'Inter

Luciano Spalletti ha un unico dubbio, quello riguardante il centravanti. Ballottaggio ormai perennemente aperto tra Icardi e Lautaro Martinez, ma questa volta dovrebbe essere Maurito a spuntarla e a partire titolare. Per il resto le scelte sono ormai state prese. Politano, Nainggolan e Perisic saranno confermati dietro la punta, con Vecino a centrocampo al fianco di Brozovic. In difesa c'è de Vrij con Skriniar, con D'Ambrosio e Asamoah a completare la linea a quattro davanti ad Handanovic.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Luciano Spalletti

La probabile formazione dell'Empoli

Andreazzoli conferma il suo 3-5-2 con Ciccio Caputo e Diego Farias in avanti. Davanti a Dragowski ci sarà la linea a tre formata da Maietta, Silvestre e Dell'Orco. A centrocampo, l'allenatore azzurro deve rinunciare ancora a Krunic per infortunio: confermato dunque Acquah al suo posto dopo il gol segnato contro il Torino. Davanti alla difesa ci sarà Bennacer, con Traoré alla sua destra. Gli esterni saranno Di Lorenzo e Pajac.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias. All. Aurelio Andreazzoli