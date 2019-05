Francesco Totti e Daniele De Rossi sono due giocatori che rimarranno in eterno nell’immaginario di ogni appassionato di calcio, che non potrà non identificarli con la maglia della Roma. Hanno condiviso sedici anni insieme, che li hanno uniti. “Era sempre uno dei primi a esultare con me, mi saltava sulla schiena e mi ringraziava. È un fratello, anche fuori dal campo, abbiamo condiviso tantissimo per questa maglia e questi colori, cose belle e brutte. I nostri figli crescono insieme, speriamo che possano fare lo stesso percorso nostro non calcistico ma di amicizia” ha detto Totti, nel video realizzato dalla Roma in cui lui commenta dieci foto che lo ritraggono insieme a De Rossi. Il centrocampista è alla fine della sua avventura in giallorosso: al termine della stagione sarà svincolato.

"De Rossi? Un giocherellone"

Tra i tanti ricordi condivisi, anche quelli dei viaggi per le trasferte e la vittoria dei Mondiali nel 2006: “Lui è sempre un giocherellone, soprattutto ora che sto di posto davanti a lui: sempre 4A e 4C, ha sempre fatto battute quando eravamo in aereo, ora invece io però sono alla fila 2. Con l'Italia siamo riusciti a portare Roma sul tetto del mondo”.