Dopo la separazione dal Pisa, il ritorno al Milan. In Primavera. A fine novembre 2017, dopo l’esonero di Montella è promosso sulla panchina della prima squadra. Inizio beffa (il pareggio per 2-2 sul campo del Benevento con pari del portiere campano Brignoli). Poi pian piano il rilancio. Raggiunge la finale di Coppa Italia ma perde 4-0 contro la Juventus. In campionato i rossoneri raggiungono il sesto posto totalizzando 39 punti nel girone di ritorno. Solo Juve e Napoli (prima e seconda) hanno fatto meglio. Anche nel 2018-2019 alti e bassi. In Europa League fuori ai gironi. In Coppa Italia, la Lazio l’elimina in semifinale. Sfuma la qualificazione in Champions League a pochi minuti dalla fine dell’ultima giornata