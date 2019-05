Dopo l’addio di Rino Gattuso e Leonardo, il Milan di Elliott vorrebbe ricostruire il futuro rossonero partendo soprattutto da lui. L’amministratore delegato Ivan Gazidis lo ha detto in una intervista alla Gazzetta dello Sport. A margine di un evento Dazn, Paolo Maldini ha confermato la proposta rispondendo alle domande dei giornalisti: "Io direttore tecnico del Milan? A breve, entro la fine della settimana arriverà la risposta e le cose saranno definite. La proposta è allettante? Sì, ma - ha aggiunto - bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene. I tifosi mi aspettano? Lo so, ma io sono qua".

Maldini in tandem con Moncada?

L’amministratore delegato rossonero è pronto a definire la nuova struttura del Milan. Con Paolo Maldini (ruolo di direttore tecnico, con posizione più di campo, strategico e da protagonista nell'area politica), una posizione più centrale potrebbe avere anche Geoffrey Moncada, già capo scout rossonero dal primo dicembre 2018. Voluto da Gazidis, dopo sei anni spesi al Monaco in cui ha scoperto talenti come Mbappé, Moncada affiancherebbe Maldini nella gestione della parte sportiva. Un salto in avanti per il 31enne, che potrebbe avvenire comunque, indipendentemente dalla risposta di Maldini. L’intenzione di Gazidis però resta quella di creare una coppia sul fronte mercato e non solo.