Dopo meno di due anni, 82 partite sulla panchina rossonera e la media di 1.81 punti conquistati a partita (la terza migliore della Serie A dopo quella di Juve e Napoli) da quando è in carica, Gennaro Gattuso ha deciso di non proseguire la sua avventura con il Milan e nel primo pomeriggio di martedì 28 maggio ha rassegnato le proprie dimissioni. All’origine della scelta, comunque sofferta, di non proseguire la propria avventura con il club per il quale ha giocato oltre 400 partite in carriera c’è una sostanziale divergenza di vedute con quello che è il progetto dell’Ad rossonero Gazidis, che per la prossima stagione vuole portare avanti una rivoluzione tecnica che ringiovanisca il Milan e punti su un contenimento dei costi soprattutto degli ingaggi dei giocatori, considerate anche le conseguenze che il mancato rispetto dei paletti del fair play finanziario porteranno in dote alla dirigenza rossonera. Lo stesso motivo che, sempre nella giornata di martedì, aveva spinto Leonardo a rassegnare le dimissioni il Milan e che potrebbe segnare il divorzio anche con Paolo Maldini, per quello che si appresta a diventare come uno dei cambiamenti più significativi delle ultime stagioni.