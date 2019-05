Dalla Reggina all'Empoli

Francesco De Rose, ex compagno alla Reggina, l’ha descritto come un ragazzo “generoso, umile, ma al tempo stesso determinato”. A volte perfino ‘rosicone’. “Non vuole mai perdere!”. Questione di carattere: “Lui ama il calcio, non ha mai saltato un allenamento. Me lo porterei in guerra”. Per far capire di chi parliamo. Parola chiave: gavetta.

Nel 2013 gioca titolare alla Reggina, colleziona tre presenze con l’U21 di Di Biagio, ma gli amaranto falliscono l’anno successivo dopo una stagione travagliata in Serie C. Sfortuna: “La Serie A? Potevo arrivarci prima, ma è andata diversamente. Dopo il fallimento della Reggina mi ritrovai svincolato”. Nel 2015 lo prende il Matera e Di Lorenzo inizia la scalata: due anni in C, una B sfumata via playoff, poi lo prende l’Empoli per 600mila euro.