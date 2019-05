Primo rinforzo in arrivo, il Napoli ha praticamente definito l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo. Accordo trovato con l'Empoli per una cifra vicina agli 8 milioni di euro per la parte fissa, a cui bisogna aggiungere un milione di bonus. Con un incontro nella giornata di martedì, la società azzurra ha dato l'accelerata giusta alla trattativa al fine di anticipare la concorrenza, in primis dell'Atletico Madrid che nei giorni scorsi aveva preso informazioni sull'esterno classe 1993. Intesa raggiunta quindi e visite mediche già fissate per la giornata di giovedì 30 marzo. Poi mancheranno soltanto la firma e l'annuncio, dopo di che Giovanni Di Lorenzo diventerà ufficialmente un calciatore del Napoli.

La strategia del Napoli per le fasce

"Prenderemo due terzini", aveva dichiarato Aurelio De Laurentiis in una recente intervista. Il primo è praticamente stato preso: Giovanni Di Lorenzo andrà a rinforzare la fascia destra. Secondo la strategia azzurra, il classe 1993 (reduce da una stagione con 5 gol all'Empoli) dovrà fare coppia con Malcuit. Qualora il francese dovesse andare via, invece, il Napoli proverebbe a prendere anche Trippier del Tottenham. A sinistra verrà confermato Ghoulam, mentre l'obiettivo di mercato è Timothy Castagne dell'Atalanta.