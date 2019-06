Si allarga il caso calcioscommesse, denominata Opercacion Oikos, che sta sconvolgendo la Spagna in questi giorni. Sarebbe coinvolta infatti anche l'Italia, almeno a leggere le nuove carte pubblicate dalla versione online del quotidiano Marca. Le trascrizioni delle intercettazioni tra Carlos Aranda (uno dei capi dell'organizzazione) e Mattia Mariotti, un cittadino di Roma residente a Malaga, svelano come quest’ultimo sia, stando ai documenti pubblicati dal giornale spagnolo, l'intermediario italiano del gruppo. La conversazione tra i due - nella quale vengono citati "tre o quattro giocatori del Frosinone" e viene fatto il nome di Ciro Immobile - è stata catturata da un dispositivo audio installato nel veicolo di Aranda. Nella conversazione Mariotti avrebbe consultato Aranda per capire cosa offrire ai giocatori di Frosinone al fine di pilotare l'esito ("risultato o gol") di una partita.



Immobile, parla l'avvocato

Sul nome di Ciro Immobile è arrivata una nota del suo legale, Paolo Rodella: "Con riferimento alle notizie apparse su taluni organi di informazione, secondo le quali il nome del mio assistito sarebbe stato pronunciato nel corso di conversazioni telefoniche intercettate fra soggetti a vario titolo coinvolti in una vicenda di calcio scommesse in Spagna, Ciro Immobile si dichiara nella maniera più assoluta del tutto estraneo a tali fatti ed esclude categoricamente qualsivoglia coinvolgimento. Il calciatore mi ha già dato incarico di agire nei confronti di tutti coloro che in qualsiasi modo ledano il suo nome, la sua immagine e la sua dignità professionale. Pertanto diffidiamo gli organi di informazione e chiunque dal diffondere notizie totalmente false e diffamatorie".