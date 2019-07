La vittoria della Coppa Italia ha consentito alla Lazio di qualificarsi direttamente alla fase a gironi dell'Europa League. I biancocelesti, dopo la conferma di Simone Inzaghi, stanno lavorando al mercato. La stagione inizierà ufficialmente l'8 luglio, data in cui sono previste le visite mediche. Dopo il raduno a Formello, la squadra partirà poi per Auronzo di Cadore. Qui si svolgerà il ritiro, che durerà per due settimane. I biancocelsti saranno poi impegnati in giro per l'Europa, tra Inghilterra, Germania e Spagna.

Il calendario delle amichevoli

Ad Auronzo di Cadore, nella sede del ritiro estivo, la Lazio disputerà le prime quattro amichevoli. Si inizia con l'Auronzo il 14 luglio, si prosegue con il Cadore il 17 e con la Triestina il 21. Il ritiro si chiuderà con l'amichevole del 24 luglio contro la Virtus Entella. Poi la Lazio partirà per l'Inghilterra, dove affronterà il Bournemouth il 2 agosto. Solo un giorno dopo ci sarà invece la partita contro il Paderborn, in Germania. Il tour europeo si chiuderà il 10 agosto, con la gara contro il Celta Vigo in Spagna.