Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

Tentativo con la Juve per Luca Pellegrini

In rossoblù ha giocato, in prestito, gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Adesso il Cagliari ci riprova: la società del presidente Giulini busserà in casa Juventus per provare ad avere nuovamente in prestito Luca Pellegrini, terzino sinistro che i bianconeri hanno appena acquistato dalla Roma.