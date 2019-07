In Serie A a cambiare è anche la classe arbitrale. Con l’avvio della nuova stagione, cominciata ufficialmente l’1 luglio, si modifica anche l'organico dei direttori di gara che saranno protagonisti sui campi del campionato nella prossima stagione. Ci sarà infatti nel 2019-2020 un doppio avvicendamento: Luca Banti (228 partite condotte in A) e Paolo Silvio Mazzoleni (209 gare), due dei più esperti, come annunciato dall’AIA in FIGC, hanno chiuso la loro carriera per limiti di età. Saranno al loro posto promossi Antonio Giua, della sezione di Olbia, e Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Questi saranno i due volti nuovi della prossima stagione promossi dalla Can B alla Can A: entrambi hanno già 5 partite di Serie A all'attivo e hanno esordito nella stagione 2017-2018. L'anno scorso si sono anche divisi andata e ritorno della finale playoff di Serie B tra Hellas Verona e Cittadella.