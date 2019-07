Per il quattordicesimo anno, il Genoa andrà in ritiro a Neustift, comune austriaco nel Tirolo, in Val Stubai. Una partnership che proseguirà per altre due stagioni, con scadenza 2021. Quest’anno, i rossoblù svolgeranno lì la preparazione precampionato dall’8 al 20 luglio, sotto la guida del nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli. Sono state rese note tre amichevoli per il periodo di ritiro, di cui due si terranno stesso nelle vicinanze della località montana, mentre l’ultima si giocherà in Francia.

Il calendario delle amichevoli

I due appuntamenti nel corso del ritiro sono programmati per sabato 13 luglio, dove il Genoa affronterà una selezione di dilettanti locali, e per martedì 16, con i rossoblù che sfideranno il Wacker Innsbruck, squadra di prima divisione austriaca. Infine, il 20 luglio la squadra lascerà Neustift per recarsi in Francia, dove sfiderà il Lione allo stadio di Guegnon.