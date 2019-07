Sei anni di Serie C per riuscire a risalire in Serie B, poi appena un anno per ritrovare la Serie A. A Lecce si respira ancora l'entusiasmo per il ritorno nel grande calcio, dopo una stagione trionfale conclusa al secondo posto dietro il Brescia. Promozione diretta e... promessa mantenuta. Da Teramo a Loreto in bicicletta per festeggiare il salto in Serie A. Il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore sportivo Mauro Meluso hanno percorso 115 chilometri in bicicletta mantenendo fede alla promessa fatta qualche mese fa in caso di promozione della squadra giallorossa in Serie A. Dalla città abruzzese al Santuario di Loreto: 115 chilometri di gioia prima di pensare all'inizio della nuova stagione.