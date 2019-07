Calciomercato, news e trattative di oggi LIVE

La Roma ha chiuso per il portiere: in arrivo Pau Lopez. Milan, è fatta per Bennacer: 16 milioni più 1-2 di bonus per il centrocampista dell’Empoli: è il regista per Giampaolo. Sondaggio per Gedson Fernandes del Benfica. La Fiorentina continua a trattare per Lirola. Bologna, ufficiale l'arrivo di Schouten dall'Excelsior. L'Anderlecht annuncia Nasri: arriva a parametro zero

