Si avvicina l'inizio della stagione, per il Napoli il 6 luglio è la data del raduno per la partenza del ritiro di Dimaro. Carlo Ancelotti ha provveduto a stilare la lista dei convocati per quest'appuntamento, in cui mancano i calciatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Koulibaly e Ounas sono ancora impegnati in Coppa d'Africa, Ospina ha finito da poco la Copa America mentre Allan dovrà giocare la finale, Fabiàn Ruiz e Meret sono stati impegnati negli Europei under 21, mentre i vari Hysaj, Mario Rui, Zielinski, Insigne, Mertens e Milik arriveranno con qualche giorno di ritardo per gli impegni per le qualificazioni ai prossimi Europei affrontati a inizio giugno. A questi va aggiunto anche il nuovo acquisto Manolas.

La lista dei convocati

Portieri: Orestis Karnezis, Davide Marfella (classe 99), Nikita Contini (classe 96), Hubert Idasiak (classe 2002)

Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Sebastiano Luperto, Alessandro Zanoli (classe 2000), Nikola Maksimovic, Lorenzo Tonelli, Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Vlad Chiriches.

Centrocampisti: Valerio Labriola (classe 2001), Marco Rog, Luca Palmiero (classe 1996), Gianluca Gaetano (classe 2000), Simone Verdi, Karim Zedadka (classe 2000)

Attaccanti: Lorenzo Sgarbi (classe 2001), Gennaro Tutino (classe 1996), Alessio Zerbin (classe 1999), Carlos Vinicius, Roberto Inglese, Josè Callejon, Amin Younes.