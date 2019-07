Prende ufficialmente il via l’era di Maurizio Sarri alla Juventus. Nella giornata di mercoledì 10 luglio il raduno alla Continassa in cui ha guidato per la prima volta l'allenamento dei bianconeri. Diversi gli uomini già a disposizione, non ancora presenti Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon, che torneranno a Torino prossimamente. Ad aiutare Maurizio Sarri nel suo lavoro uno staff piuttosto ampio. È stata ufficializzata, infatti, la sua nuova squadra di collaboratori. Come è noto, non ci sarà Andrea Barzagli, ma sono diversi i volti noti all’interno dello staff di Sarri: ecco l’elenco completo dei collaboratori pubblicato sul sito ufficiale della Juventus.

Lo staff tecnico di Sarri alla Juve per la stagione 2019-2020

Giovanni Martusciello - Vice allenatore

Marco Ianni - Collaboratore tecnico

Gianni Picchioni - Collaboratore tecnico

Loris Beoni - Collaboratore tecnico

Claudio Filippi - Allenatore portieri

Massimo Nenci - Allenatore portieri

PREPARATORI ATLETICI

Daniele Tognaccini - Responsabile preparazione atletica

Andrea Pertusio - Preparatore atletico

Davide Losi - Preparatore atletico

Enrico Maffei - Preparatore atletico

Duccio Ferrari Bravo - Preparatore atletico

Davide Ranzato - Preparatore atletico

SPORT SCIENCE

Roberto Sassi - Responsabile

Antonio Gualtieri

Darragh Connolly

STAFF MEDICO

Luca Stefanini - Responsabile sanitario

Nikos Tzouroudis - Responsabile prima squadra

Marco Freschi - Medico prima squadra

MATCH ANALYSIS

Riccardo Scirea - Responsabile

Domenico Vernamonte - Match analyst

Giuseppe Maiuri - Match analyst

Chi sono i collaboratori di Sarri

Tra i nomi più noti nello staff di Maurizio Sarri c’è quello di Giovanni Martusciello, che dopo aver allenato in passato in Serie A l’Empoli – ex squadra dell’allenatore bianconero – ed aver trascorso le ultime due stagioni all’Inter in qualità di collaboratore tecnico di Luciano Spalletti, nella stagione 2019-2020 sarà il vice allenatore della Juventus. Tra i collaboratori tecnici di Sarri anche Marco Ianni, celebre per il duro scontro avuto con José Mourinho nella passata stagione quando Sarri allenava il Chelsea e lo Special One guidava il Manchester United. Un altro assistente sarà Loris Beoni, che è stato anche allenatore di Sarri, lo ha battuto da avversario e con lui ha lavorato anche a Napoli. Tra i collaboratori anche Gianni Picchioni, mentre resta come preparatore dei portieri Claudio Filippi, molto apprezzato da Buffon e Szczesny. Insieme a quest’ultimo lavorerà anche Massimo Nenci. Un volto noto come responsabile della preparazione atletica: si tratta di Daniele Tognaccini, storico preparatore del Milan e mente di Milan Lab. Dopo aver lasciato i rossoneri un anno fa, Tognaccini metterà la sua esperienza al servizio di Sarri e della Juve. Lavorerà con Andrea Pertusio, già in bianconero con Allegri, insieme a loro ci saranno anche Davide Losi, Enrico Maffei, Duccio Ferrari Bravo e Davide Ranzato. Roberto Sassi sarà il responsabile del dipartimento di Sport Science, nel quale lavoreranno anche Antonio Gualtieri e Darragh Connolly, mentre il responsabile sanitario sarà Luca Stefanini, che dopo qualche anno torna a lavorare sulla prima squadra. Nello staff medico anche Nikos Tzouroudis e Marco Freschi. Infine confermato Riccardo Scirea, figlio dello storico capitano Gaetano, come responsabile dell’area Match Analysis, ruolo che ricopre da anni. Insieme a lui gli altri due match analyst saranno Domenico Vernamonte e Giuseppe Maiuri.