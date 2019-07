La Juventus di Sarri comincia a mettere insieme i suoi primi pezzi. Al JMedical, come è consuetudine a inizio stagione, quasi tutti i giocatori bianconeri si sono ritrovati per i test fisici da effettuare dopo le vacanze che di fatto inaugurano l'inizio della nuova stagione. Diversi i tifosi assiepati dietro le transenne ad attendere l'arrivo dei loro beniamini, tra i quali non c'erano però i nazionali di ultimo corso: Dybala, Bentancur, Alex Sandro e Cuadrado, impegnati in Copa America; Kean e il nuovissimo acquisto Luca Pellegrini, che hanno disputato rispettivamente Europeo under 21 e Mondiale under 20. Questi 5 si rivedranno più avanti, probabilmente al ritorno dalla tourneé tra Singapore, Cina e Corea, mentre Ronaldo e Matuidi, che hanno goduto di un supplemento extra di vacanze, si aggregheranno al gruppo il 13 luglio in tempo per la prima amichevole di Vilar Perosa, classico estivo bianconero, e per la partenza per l'Asia, che avverrà il 19 luglio.