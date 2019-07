Tutti in cerchio, e lui con la chitarra in mano a cantare. Quella che potrebbe sembrare una classica scena da falò estivo in realtà si è verificata allo stadio Silvio Appiani, impianto sportivo che ha ospitato le partite del Padova fino al 1994. A dare spettacolo è Alexi Lalas, calciatore statunitense dei biancoscudati in Serie A tra il 1994 e il 1996, ricordato per il suo look unico: barba e capelli lunghi rossi. Un personaggio particolare, che aveva conquistato tutti per quel suo fare un po’ hippie nel vivere la vita e il calcio. Adesso ha 48 anni e non ha più acconciature particolari, eppure qualcosa di quella spensieratezza è rimasto. Lalas peraltro ha cominciato una vera e propria carriera da musicista già quando era calciatore e questa passione lo accompagna tuttora.