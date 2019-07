Si è conclusa la campagna abbonamenti 2019-2020 della Juve: saranno 27.700 (tra Standard e Corporate) i tifosi che occuperanno stabilmente le tribune dello Juventus Stadium da agosto e per tutto il prossimo campionato. Come comunicato dal club in una nota ufficiale, ben il 95% di coloro i quali già detenevano il tagliando nell’annata 2018-2019 ha deciso di rinnovare, con il trend che resta in linea con il passato. Una novità importante riguarda i biglietti ancora da assegnare per le singole partite di Serie A, spesso molto difficili da trovare: nella prossima stagione il loro numero sarà aumentato dal club bianconero, in quanto, come da decisione della società, non è stata aperta la vendita di nuovi abbonamenti.