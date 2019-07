C’è grande attesa per i tifosi nerazzurri. Alle 17:30 allo stadio di Cornaredo andrà in scena la prima Inter di Antonio Conte. Dopo allenamenti durissimi, sudore e fatica nel ritiro blindato di Lugano, il test per monitorare l’applicazione dei primi concetti tattici della nuova guida nerazzurra. All’impianto della città svizzera è previsto il tutto esaurito (7mila spettatori). E se non ci saranno gli attaccanti: Icardi è tornato a Milano, Lautaro Martinez è in vacanza dopo la Copa America, e gli affari Lukaku e Dzeko non sono ancora stati conclusi, sarà l’occasione di vedere all’opera alcuni dei nuovi acquisti: su tutti Sensi e Lazaro. E c’è anche chi, come i giovani presenti in ritiro (su tutti il giovanissimo attaccante classe 2002 Sebastiano Esposito) potrebbe avere l'occasione di mettersi in mostra.

Il video di Conte in allenamento

Tanta curiosità soprattutto per il nuovo allenatore che ha "torchiato" i suoi in questi giorni di duro lavoro. Il video postato dai canali social dell’Inter che ritrae proprio Antonio Conte nell’atto di incitare i suoi ragazzi, è stato molto commentato, e con favore, dai supporter nerazzurri.