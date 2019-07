“L’Inter quest’anno deve vincere”. José Mourinho è certo: i nerazzurri sono tra i principali candidati a insidiare il dominio della Juventus. L’allenatore portoghese, ancora senza squadra dopo la separazione con il Manchester United, lancia dunque la nuova squadra di Antonio Conte e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si dice “sicuro” che l’Inter potrà fare grandi cose nella stagione che è pronta a cominciare. Relativamente al suo futuro (avrebbe rifiutato un'offerta del Guangzhou Evergrandr), invece, domina ancora un punto di domanda: “No, il calcio non mi manca molto - ha spiegato lo Special One dal box Ferrari di Silverstone, nel quale sarà ospite questo weekend - Mi mancano l’adrenalina, il campo, il mio lavoro. Il calcio è il calcio. In questo momento sto studiando il tedesco. Esperienza in Bundesliga? No, mi manca come lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania”. Sull’Italia, infine: “È un paese splendido”.

Mou, non solo calcio: tra la Rossa e Wimbledon



Ospite del box Ferrari a Silverstone, Mourinho non ha nascosto la sua passione per la Rossa: "La Ferrari è qualcosa di speciale - ha ammesso - Il desiderio, stando qui vicino alla pista, è quello di guidare. Hai voglia di stare dentro la macchina, di tenere il volante in mano". Dall'asfalto della Formula 1 all'erba Wimbledon, il passo è breve: "Federer-Nadal è stato spettacolo fantastico - ha aggiunto il portoghese, grande appassionato di tennis - Il tennis a Wimbledon è qualcosa di speciale, ma Federer e Nadal sono riusciti a dare ancora qualcosa di piu". E la giornata di domenica si prospetta intensa: "Non mi muoverò dal salotto di casa. Si fa zapping, di fronte al televisore, tra tennis e formula 1. Uno splendido Super Sunday".