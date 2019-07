Un rito di iniziazione al quale è proprio vietato sottrarsi: microfono in mano e sguardi divertiti dei compagni di squadra, Kostas Manolas si è cimentato in una performance canora alquanto "rivedibile". Nella serata di karaoke organizzata all’interno dell’albergo che ospita il Napoli nel ritiro di Dimaro, il difensore greco è stato ripreso da alcuni compagni di squadra mentre canta, con un accento napoletano ancora da perfezionare, "Te voglio bene assaje". Il video è stato pubblicato da Elseid Hysaj su Instagram e, come facilmente prevedibile, ha subito spopolato sui social. Manolas, ma non solo: oltre al difensore greco ex Roma, infatti, circolano sul web (sempre pubblicati sui profili dei calciatori azzurri) altri video dei nuovi arrivati in casa azzurra, anche loro stati sottoposti allo "speciale" rito. Tra loro anche Gennaro Tutino e Luca Palmiero, entrambi rientrati al Napoli dopo le due ottime stagioni in prestito al Cosenza.