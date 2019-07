Kostas Manolas ha svolto il suo primo allenamento da calciatore del Napoli. Dimaro l’ha accolto benissimo, i tifosi presenti sulle tribune gli hanno rivolto applausi e ovazioni. Lui ha risposto con i primi sorrisi, poi è andato in campo. Ha sistemato gli scarpini e gli è stato applicato un gps, così da registrare i dati del suo allenamento in tempo reale. Il difensore ha raggiunto il ritiro degli azzurri nella serata di sabato, dopo aver sostenuto le visite mediche a Roma. Ha viaggiato in treno con Lorenzo Insigne, anche lui accolto con molto affetto dai napoletani presenti in Val di Sole. La gente, così come la società e lo stesso Carlo Ancelotti, si aspetta molto da lui, capitano e leader tecnico della squadra. Caratteristiche che richiedono una maggiore continuità di rendimento, che la città gli ha sempre sottolineato nel rapporto non sempre disteso che c’è con lui.

Napoli in forma

Nonostante la sconfitta col Benevento in amichevole (la squadra di Pippo Inzaghi si è imposta 2-1), i calciatori del Napoli appaiono in ottima condizione. Tutti infatti hanno seguito con diligenza la tabella alimentare personalizzata per il periodo di vacanza e si sono presentati tonici al ritiro in Trentino. Per i nazionali però sarà necessario mettere nelle gambe ancora qualche allenamento.