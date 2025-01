Il dirigente rossonero in conferenza stampa: "Walker non ha bisogno di presentazioni, porterà grande qualità". Sulla lite tra Conceiçao e Calabria: "Succede, ma è tutto risolto". Su Gimenez: "Ha tanto potenziale ed è un giocatore di talento". E sui rinnovi di Maignan, Reijnders e Theo: "Parliamo con loro tutti i giorni, vogliono restare al Milan" IBRAHIMOVIC: "LITE CONCEICAO-CALABRIA? TUTTO RISOLTO"

"Oggi presentiamo ufficialmente Kyle Walker. Porterà grande qualità. Perché abbiamo preso un altro terzino destro? Perché si è creata una situazione a cui non potevamo dire di no. Ha fatto la storia del Manchester City. Sono molto fiducioso del suo arrivo". Così Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto del Milan Kyle Walker. Dall'arrivo del calciatore inglese a quanto successo ieri tra Conceiçao-Calabria fino all'ipotesi Gimenez per l'attacco. Questi e non solo i temi trattati dal dirigente svedese. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come hai vissuto quanto successo nel post gara di ieri? "La situazione di ieri è legata alla tanta adrenalina. A me è successo mille volte, con Juve, Inter, Barcellona, Milan, Psg e United, è normale che queste cose succedano quando ci sono mentalità vincenti. Capello mi ha insegnato che queste situazioni vanno bene per la squadra. L'importante è che dopo si risolva e questa situazione tra Conceiçao e Calabria si era già risolta prima che io entrassi nello spogliatoio". Da Sky Insider I retroscena della lite fra Conceiçao e Calabria

Il mercato del Milan finisce qui? "Abbiamo i nostri obiettivi, ma non è un mercato facile. Stiamo lavorando. Con Walker si è aperta una situazione che non era prevista. Stiamo lavorando su quello che serve secondo noi e secondo l'allenatore. Sappiamo quello che vogliamo fare".

Ti aspettavi questi primi 6 mesi più facili? "Bisogna procedere passo per passo. Sto lavorando da un'altra prospettiva. In campo era ovviamente diverso. Non siamo nella situazione in cui vogliamo essere. Vogliamo sempre vincere. La Supercoppa era un nostro obiettivo, così come lo è in campionato. Siamo ancora in Coppa Italia mentre mercoledì possiamo entrare tra le prime 8 di Champions. Siamo ancora dentro gli obiettivi, anche se in campionato dobbiamo avere più continuità. Stiamo lavorando per questo".

C'è bisogno di maggiore serenità in questa squadra? "La serenità arriva con i risultati. Quando vinci le cose vanno meglio. Se non abbiamo questa continuità cerchi sempre di ottenerla con i risultati. Quando invece li ottieni hai maggiore fiducia e anche un po' di fortuna. Quando sei il Milan questa pressione legata ai risultati c'è sempre. Vogliamo avere qualità: ieri, per esempio, ha vinto l'atteggiamento, non la qualità ed è una cosa importante perché mostri quello che vuoi. Dall'atteggiamento poi succede quanto accaduto tra l'allenatore e Calabria. Sono stato nello spogliatoio per più di 25 anni: per noi questa è la normalità".

Al Milan manca leadership? "Ci sono due tipi di leader: uno in campo e l'altro fuori. In questa squadra per me c'è il leader. Walker porta altra esperienza: ha vinto tutto quello che si può vincere e sarà leader anche in campo".

Gimenez ti piace come attaccante? Al Milan servirebbe un centrocampista? "Gimenez è forte, è un giocatore di talento con tanto potenziale. Abbiamo invece tanti centrocampisti, siamo forti in quel reparto". Approfondimento Accordo Milan-Giménez, manca intesa col Feyenoord

Novità sul futuro di Jovic? "Al momento non ci sono novità. L'allenatore è soddisfatto di lui. Vediamo che cosa succederà".

Ci sono novità sui rinnovi di Reijnders, Theo Hernandez e Maignan? "Loro sono contenti al Milan. Parliamo con loro tutti i giorni e posso assicurare che non ci sono problemi. Stanno bene e vogliono continuare al Milan".