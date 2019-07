"Il ritiro con l'Atalanta non è per niente stressante, lo afferma Alejandro Gomez, 31 anni". Sui social è il solito show a distanza tra due ex compagni di squadra e grandi amici come il Papu e Andrea Petagna, che ha deciso di "copiare" il filtro usato dall'argentino nei suoi post social. D'un tratto il tuo volto viene invecchiato di almeno quarant'anni, rughe, capelli e barba brizzolata compresi. Un selfie alternativo che è diventato spunto per una serie di sketch social tra i due. Il primo a postare la foto è Papu Gomez, invecchiato idealmente fino ai 70-80 anni per "colpa" del ritiro e della classica fatica che accompagna la fase di preparazione alla stagione. L'Atalanta si sta allenando da qualche giorno a Clusone, sempre in provincia di Bergamo, prima della partenza per la seconda parte del ritiro prevista Colchester in Inghilterra. Foto postata sui social (con tanto di sfottò anche per la moglie Linda) e risposta immediata di Petagna.