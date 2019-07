Voglia di ricominciare, voglia di conquistare da subito il nuovo allenatore. La Roma è cambiata e Nicolò Zaniolo ha intenzione di mettere le cose in chiaro: vuole essere importante. Intanto un primo messaggio a Fonseca glielo ha mandato, dal momento che il centrocampista classe 1999 ha deciso di anticipare il suo rientro dalle ferie. Tornerà in campo quattro giorni prima del dovuto, lui che - dopo gli impegni con l'Italia Under 21 nell'Europeo di categoria - sarebbe dovuto rientrare alla base il prossimo 22 luglio. Lo farà, invece, il prossimo giovedì, ovvero il 18. Zaniolo, dopo la delusione azzurra, si è concesso molto tempo a La Spezia, da dove si è allontanato solo in occasione dei festeggiamenti per i suoi venti anni, quando si è diviso fra Mykonks e Santorini. Sullo sfondo tanta palestra e allenamenti individuali. Il modo migliore per non pensare ai tanti rumors di mercato e per approcciarsi positivamente a Fonseca e Petrachi.

Convincere tutti

Già, Petrachi. Il nuovo ds giallorosso non era stato particolarmente tenero nel giorno della sua presentazione nei confronti del classe 1999: "Se dovesse lavorare con umiltà - aveva detto - allora potrà essere il fiore all'occhiello della squadra, ma è una decisione che spetta a lui. Dobbiamo tenerlo con i piedi per terra, perché a quest’età si tende a perdere il lume. Lui nell’ultimo periodo ha smarrito valori e concetti. Ci parlerò, deve capire che non ha fatto ancora nulla". Chiaro anche il suo agente, Claudio Vigorelli: "Mai fatta pressione alla Roma per il rinnovo - aveva scritto su Instagram - vogliamo costruire insieme percorso per valorizzarlo. Nessuna trattativa con altre società". Il presente di Zaniolo, ora più che mai, si chiama Roma.