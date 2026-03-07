La partita Juventus-Pisa, valida per la 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 7 marzo alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. Inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Sky Saturday Night, con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Michele Padovano.

I numeri di Juventus e Pisa

La Juventus ha vinto tutte le sette sfide casalinghe contro il Pisa in Serie A, segnando 20 gol e subendone otto, e tra le squadre contro cui la Juve vanta il 100% di successi in casa, solo contro Foggia (11), Cremonese (nove) e Piacenza (otto) ha disputato più match interni. La Juventus non ha mai perso in 15 precedenti contro il Pisa in Serie A (11V, 4N) e nella massima serie solo contro Cremonese (18) e Piacenza (16) ha disputato più match senza mai perdere. Dopo che la Juventus aveva iniziato l'anno solare con una media esatta di due punti a partita nelle prime cinque gare del 2026 in Serie A, nelle successive cinque i bianconeri hanno dimezzato la loro media, passando ad un punto esatto a match. Il Pisa arriva da tre sconfitte consecutive e potrebbe incassare quattro ko di fila in Serie A sotto la guida di uno stesso allenatore per la prima volta da settembre-ottobre 1987, con Giuseppe Materazzi in panchina. La Juventus è imbattuta da 16 sfide consecutive contro squadre che iniziavano la giornata in Serie A in zona retrocessione (11V, 5N), andando sempre a segno nel parziale (media di 1,8 gol a partita); dopo il 2-0 sul Pisa nell'ultimo precedente del genere, la Juve potrebbe registrare due clean sheet di fila in questi incontri per la prima volta da maggio 2023 in un singolo torneo.