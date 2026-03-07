Ritorno alla vittoria e corsa alla Champions ancora viva. Luciano Spalletti ottiene il regalo di compleanno che voleva (sono 67 gli anni per il mister di Certaldo) grazie al 4-0 della Juventus ai danni del Pisa, restando a -1 dal Como e provvisoriamente anche dalla Roma quarta. Un successo commentato così dall'allenatore bianconero a Sky Sport, a partire dalla rete siglata da Yildiz: "Fa questo gol con gli spazi dilatati perché la squadra è già in vantaggio - ha spiegato -. A Kenan gli piace partire dall'esterno perché ha la possibilità di vedere l'avversario e quanto spazio c'è alle sue spalle e poi centralmente subisce un tipo di marcatura diversa. Una volta in vantaggio è cambiato un po' tutto, perché loro non hanno fatto più quel blocco basso che avevano fatto nel primo tempo. Nell'angusto ci vogliono quelli bravi tecnicamente nello stretto e noi qualche difficoltà in questo ce l'abbiamo. Yildiz con una punta sarebbe meglio perché gli leva quell'impatto fisico che invece subisce lui da prima punta". E ancora sull'analisi tattica della partita: "Nel primo tempo non si riuscivano a creare spazi, gli si permetteva di coprire in 5 e non ci sarebbero riusciti se la palla girava correttamente - ha aggiunto -. Poi, però, nel secondo tempo è migliorato tutto. Io ho tolto Gatti non per demerito, ma perché con un destro a sinistra si costruisce male".