Quanto conterà l'aspetto psicologico di questa sfida? Sono quasi due anni che l'Inter non vince un derby. I giocatori più importanti del gruppo hanno vissuto questi due anni. C'è stato un periodo così anche per il Milan, quando ha perso 6 derby consecutivi. Si parlava di 'sindrome da Inter'. Questa squadra come affronterà questa sfida psicologicamente?

"Da inizio anno abbiamo fatto preparazione mentale per tutte le partite a prescindere dall'avversario e credo che siamo cresciuti sotto questo punto di vista, siamo migliorati, abbiamo un approccio diverso alle gare perché non sottovalutiamo e non sopravvalutiamo nessuno. Quello che conta è la gestione di quello che siamo noi e che vogliamo fare senza perdere di vista la realtà di una partita né sottovalutare o sopravvalutare l'avversario. Credo che l'identità e le ambizioni che ci siamo costruiti meritatamente quest'anno ci permettano di essere sereni e consapevoli del fatto che affrontiamo una squadra forte, che ci può mettere in difficoltà, che ha un cammino in questa stagione molto forte. Hanno perso solo due partite fino ad ora, hanno giocatori top dal punto di vista individuale, ma noi dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi, sereni, consapevoli della partita e di quello che vuol dire giocare un derby"