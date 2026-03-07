Dove vedere Atalanta-Udinese

La partita Atalanta-Udinese valida per la 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 7 marzo alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Udinese

L'Udinese ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A (1-0, 1° novembre 2025) e potrebbe battere la Dea per almeno due match di fila per la prima volta dal 2006 (serie arrivata a tre). L'Atalanta non ha segnato nelle ultime due sfide contro l'Udinese - dopo essere rimasta a secco solo in una delle precedenti 19 gare contro i friulani - e potrebbe arrivare ad almeno tre match consecutivi senza trovare la rete per la prima volta dal 2012 contro i bianconeri. L'Atalanta ha vinto sei delle ultime otto gare interne contro l'Udinese in Serie A (2N), segnando quasi il quadruplo delle reti dei friulani in questo parziale (19-5). L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 gare in Serie A (7V, 2N), la più recente (1-2 vs Sassuolo), e in questo campionato solo una volta ha incassato due sconfitte consecutive: una serie di tre lo scorso novembre, ossia le ultime due con Ivan Juric e la prima con Raffaele Palladino alla guida. L'Udinese ha ritrovato il successo (3-0 vs Fiorentina), dopo tre sconfitte consecutive in Serie A; solo una volta i friulani hanno vinto almeno due gare di fila senza subire gol nella gestione Runjaic, tra febbraio e marzo 2025 (vs Empoli, Lecce e Parma). L'Udinese ha perso 1-0 nell'ultima trasferta, contro il Bologna, e dall'inizio dello scorso campionato solo due volte è rimasta per due gare esterne di fila senza segnare, la più recente lo scorso aprile.