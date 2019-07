Il 25 agosto si avvicina: la Serie A è pronta a ricominciare. In attesa di scoprire il calendario delle sfide della stagione che verrà, la Lega ha diramato un comunicato nel quale ha annunciato le date di quelli che saranno i turni infrasettimanali e i turni di sosta del 2019-2020. Si giocherà per tre volte durante la settimana: il 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile. In base agli impegni delle nazionali, sono stati definiti anche i weekend di stop del campionato, che saranno in totale quattro: l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo. A questi si aggiunge la pausa “natalizia”, che terrà le squadre ferme per due settimane (non giocheranno domenica 29 dicembre). La ripresa delle gare è fissata per il 5 gennaio 2020. Il campionato terminerà infine il 24 maggio.

Le date

Inizio campionato: Domenica 25 agosto 2019

Turni infrasettimanali

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020

Soste

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale): ripresa il domenica 5 gennaio 2020

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

Fine campionato: domenica 24 maggio 2020