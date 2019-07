Abilità, precisione e velocità: doti necessarie sul campo ma non solo per i giocatori dell’Inter, protagonisti sui canali social con la sfida del Buzz Wire. Se la squadra di Antonio Conte è prossima alla tournée in Asia, alcuni nerazzurri si sono prestati al gioco del "cavo rumoroso" divertendo il popolo dei followers. Ecco "Inter Buzz", variante speciale del gioco particolarmente apprezzato con un solo obiettivo: percorrere la scritta "Inter" senza che l’anello vada a contatto con il cavo elettrificato, compito tutt’altro che semplice. A cimentarsi sono Tommaso Berni e Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Antonio Candreva: ebbene, solo uno dei quattro partecipanti riesce nell’impresa di completare il tracciato senza errori, trattasi proprio del centrocampista classe 1987 che recentemente si è liberato dell’immancabile barba. Che sia di buon auspicio per una stagione positiva agli ordini di Antonio Conte? Le premesse non mancano, d'altronde proprio Candreva è stato preteso in pianta stabile dal nuovo allenatore.