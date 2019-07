Per lui 17 presenze complessive con un gol e 3 assist, impatto positivo da gennaio al Milan per uno dei giovani più interessanti su scala mondiale. Parliamo di Lucas Paquetá, centrocampista classe 1997 prelevato dai rossoneri per 35 milioni di euro dal Flamengo: un investimento importante per un talento di enorme prospettiva, lui che ha ribadito il suo valore in campo conquistandosi pure la Nazionale brasiliana. Già esordiente con Tite nel settembre 2018 e a segno per la prima volta nell’amichevole contro Panama a marzo, il numero 39 del Milan ha trovato spazio anche nella spedizione vincente della Seleçao in Copa America. Una manciata di minuti per Paquetá ai quarti contro il Paraguay, quanto basta per garantirsi un posto in futuro e guadagnarsi il meritato riposo alle Maldive. Attualmente il biondissimo Lucas (nuovo look di tendenza in estate) è infatti in vacanza con la moglie Maria Eduarda Fournier, ribattezzata "Duda" e sposata nel 2018 nonostante la giovanissima età della coppia. Relax e un omaggio speciale riservato a Paquetá nel paradisiaco resort dove si sta riposando in vista della prossima stagione: ecco una splendida sorpresa in camera a base di torta e pasticcini "griffati" Milan e Flamengo, suo ex club. E nel "Forza Milan" esclamato dal ragazzo non manca l’entusiasmo, ottima premessa per una nuova stagione da protagonista agli ordini di Giampaolo.